«Надо вперед подумать»: Кристина Орбакайте рассекретила разговор с Аллой Пугачевой

Больше года Алла Борисовна живет за рубежом, а с родиной разорвала все связи. Старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте живет и работает в РФ. Однако это не влияет на их отношения.

Певица всегда с теплотой относится к матери и хорошо помнит ее наказы. Старается артистка следовать им до сих пор. Недавно Кристина рассекретила разговор с Пугачевой.

«Было немало наказов, что-то помогало в моменте, ко многому не прислушивалась, что-то забыла. Я росла угловатой девчонкой, со мной постоянно что-то случалось, на что-то я натыкалась. Мама меня всегда учила: „Нужно все предвидеть. Прежде чем совершить действия, нужно вперед подумать“. В бытовых моментах советовала быть предусмотрительной, а на сцене — аккуратной, чтобы не запнуться. В некоторых психологических вещах — не перебивать собеседника и не торопиться», — вспомнила Орбакайте.