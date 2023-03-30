«ОСН»: Актер Прохор Дубравин прокомментировал замену своего лица в украинском телесериале

На днях в прессе появилась информация о том, что в новом украинском телесериале «Последнее письмо любимого», производством которого занимается канал СТБ, с помощью искусственного интеллекта заменили лицо известного российского актера Прохора Дубравина. В социальных сетях артист прокомментировал эту новость, причем сделал это достаточно иронично.

«Ну, что могу сказать… Мне очень жаль, что с лицом Дмитрия Саранскова договорились, а не с лицом Брэда Питта, например», — написал Дубравин.

Необходимо подчеркнуть, что премьера многосерийного фильма прошла 27 марта. Несмотря на то, что съемки сериала проходили на русском языке, в окончательной версии наложили дубляж на украинском языке.