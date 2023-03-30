Исполнительница Анна Семенович решила провести долгожданный отпуск на Мальдивах. Но там певицу ждала неожиданная болезнь. Она сильно отравилась на отдыхе.

В своей социальной сети Семенович написала, что из-за отравления она была вынуждена соблюдать жесткую диету. Анна похудела на три килограмма. Сейчас артистка практикует интервальное голодание. Певица старается есть только легкую пищу. В микроблоге вокалистка показала, как сама себе готовит еду.

Отдых на Мальдивах для певицы закончился печально. Даже после возвращения домой Семенович заметила, что из чемодана пропали ее купальники, которые шили специально на заказ. Анна внимательно осмотрела свой багаж, но нужные вещи не нашла и очень расстроилась.