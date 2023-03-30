«StarHit»: Почему актеры Ирина Старшенбаум и Александр Петров разошлись после помолвки

Жизнь Ирины Старшенбаум и Александра Петрова изменилась после съемок в ленте «Притяжение». В 2016 году актеры начали встречаться. Затем объявили о помолвке. Но вскоре возлюбленные разошлись.

31-летняя Ирина и Александр слухи о бракосочетании предпочитали не комментировать. Также они не стали вдаваться в подробности расставания в 2019 году. Тогда на окончание отношений намекнул сам Петров, который вышел в свет со Стасей Милославской.

"Мне нужен человек, который будет стабильным и приземленным. Не в плохом смысле, а в смысле, что Саша какой-то. Просто мне нужен баланс. С Сашей дружим, мы в прекрасных отношениях," говорила тогда Старшенбаум.

Также она призналась, что съемки занимают все свободное время, поэтому о муже и детях она даже не думает. Официальная причина разрыва экс-возлюбленных по-прежнему не озвучена.