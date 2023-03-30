После скандала с Карнавал Лариса Долина заявила, что готова сотрудничать с молодыми артистами

У Ларисы Долиной произошел конфликт с Валей Карнавал. Тогда между артистками произошло столкновение по поводу важности или неважности музыкального образования. Через некоторое время звезды пришли к миру. В своем последнем интервью Лариса Александровна рассказала об отношении к молодым артистам.

Как выяснилось в ходе беседы, Долина «ничего против молодежи не имеет». По мнению исполнительницы, она по-прежнему стремится к сотрудничеству с молодым поколением. В качестве примера певица привела блогера Давида Манукяна, с которым записала совместную композицию.

«Я тянусь к ним, потому что они меня омолаживают. Это здорово. Есть исполнители, которые очень нравятся, но есть те, которым можно у нас поучиться», — сказала Долина.