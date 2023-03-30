«Сходят с ума»: Музыкант Семенов на примере культуры показал отличие России от Запада

В Польше запретили исполнять русские пьесы. Теперь в филармониях страны нельзя услышать Шостаковича и Чайковского, а в театрах не будет постановок Чехова. И это один из примеров.

При этом жители РФ к иностранной литературе, музыке, фильмам относятся неплохо. В магазинах не убирают книги западных авторов, а в театрах проходят пьесы, несмотря на место рождения автора.

Фронтмен группы "Декабрь" Михаил Семёнов раскрыл, чем Россия отличается от Запада. По словам музыканта, эти различия не должны никого удивлять. Все зависит от посыла, который власти дают своему народу. Американцы не прочь купить кину Толстого или Достоевского. Русофобия распространяется в первую очередь на уровне правительства, что автоматически отражается на культуре.

"Им проще запретить все русское. Они сходят с ума. РФ ведёт себя разумно. Запрещать российскую литературу и музыку - глупо", - отмечает артист.