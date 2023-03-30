Союз отцов в Новосибирске потребовал отменить выступление рок-группы «Сплин» на «Ветре Сибири»

Союз отцов Новосибирской области выступил против проведения концерта рок-группы «Сплин» на фестивале «Ветер Сибири», который состоится в августе. Об этом говорится в заявлении движения в соцсети «ВКонтакте».

По словам руководителя Союза отцов Сергея Майорова, контроль за организацией музыкального мероприятия нужно усилить.

«Хотел обратиться к организаторам и обязать отменить выступление российской группы "Сплин". Александр Васильев показал, на чьей стороне находится и кого поддерживает. Они транслирую свои взгляды широкой аудитории, еще хотят зарабатывать деньги на этом. Куда они будут тратить эти деньги, куда они пойдут и на поддержку кого?», — отметил Майоров.

Руководитель организации заявил, что в условиях СВО реагировать на подобные группы нужно жестко.