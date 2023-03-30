Супруга певицы Алексы застали в объятиях девушки модельной внешности

34-летняя певица Александра Чвикова, которая более известна слушателям под творческим псевдонимом Алекса, более года назад вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева.

В 2021 году исполнительница родила от возлюбленного дочь. Пара назвала новорожденную девочку Адрианой. Долгое время поклонники критиковали артистку, ведь из-за нее распались предыдущие отношения мужчины. Как оказалось, ради Алексы Вячеслав оставил девушку на шестом месяце беременности.

А на днях в Сети появились фото супруга певицы. На снимках Дайчев обнимал высокую девушку, не похожую на жену.

Бумеранг в деле? Алекса ведь тоже увела Дайчева из семьи!, — отметили комментаторы.