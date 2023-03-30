Супругов Самойлову и Джигана заподозрили в постановочном разводе

Поклонники стали подозревать бизнесвумен, модель Оксану Самойлову и рэп-исполнителя Джигана в постановочном разводе после одной вечеринки, на которой они вместе появились. Как стало известно, супруги таким способом решили привлечь внимание общественности к выходу нового альбома артиста.

Музыкант появился на мероприятии с рэпером Тимати. Многодетная мать вышла в свет одна. Пара несколько недель не живет вместе. Отец звездного семейства намерен продать дом, в котором жил с детьми.

Кстати, о проблемах в отношениях Джигана и Самойловой заговорили в январе. Тогда рэпер попал в больницу. Оксана же не вдается в подробности, а певец говорит исключительно о работе над своей новой пластинкой.