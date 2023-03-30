Татьяна Буланова опровергла слухи о беременности и связь с Прохором Шаляпиным

Татьяна Буланова опровергла слухи о беременности. Поводом для слухов стал выход певицы в свет. Многие заметили у артистки слегка округлившийся живот. Акцент на фигуре звезды сделал Прохор Шаляпин. Он выложил в Сеть провокационный ролик.

Татьяна призналась, что Прохор с ней никак не связан, а слухи об интересном положении взялись из ниоткуда.

Нет, еще подожду 10 лет. Не знаю, откуда слухи. Прохор не участвует в процессе. Кто-то какой-то животик увидел, упала тень, - заявила звезда.

Буланова готовится выйти замуж в третий раз. Новым избранником вокалистки стал бывший теннисист Валерий Руднев. В ноябре он сделал возлюбленной предложение, вручив шикарное кольцо с танзанитом и бриллиантами. Стоимость такого подарка составляет 500 тысяч рублей.