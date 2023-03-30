Уехавший из РФ артист Шура Би-2 заявил об отсутствии страха на фоне четырех эмиграций

Артист Шура из группы «Би-2» рассказал о том, где они обосновались. Музыканты решили покинуть Россию и гастролируют за границей. Коллектив отправился в гастрольный тур в Турцию, США, Казахстан, Кипр.

Как отметил певец, ему к переменам в жизни не привыкать.

«Все начиналось с Белоруссии, город Бобруйск, был 1987 год. В 1991 году случилась первая эмиграция. Всего у меня было четыре эмиграции, так что мне не страшно. Позже мы с семьей эмигрировали в Израиль, где прожили полтора года. Тогда Лева приехал. Затем 9 лет прожил в Австралии, после этого приехал в Россию», - говорит Шура.

Пока что нет информации, состоится ли концерт «Би-2» в Москве 10 июня. Вполне возможно, его отменят.