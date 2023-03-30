Вокалист из Нальчика покорил членов жюри телешоу «Голос» на федеральном канале

Житель Кабардино-Балкарии стал участником телешоу «Голос» на федеральном канале. Как сообщает Первый канал, Астемир Болов покорил всех членов жюри.

Астемиру Болову из Нальчика исполнилось 24 года. Певец принял участие в одиннадцатом сезона вокального проекта «Голос». Судьями в этом году стали Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Антон Беляев, Баста. Французская композиция «Papaoutai» в исполнении вокалиста во время «слепих прослушиваний» понравилась всем наставникам. Но молодой человек продолжит участие в команде Антона Беляева.

Как признался Болов после выступления, он сильно волновался, поэтому не конца смог раскрыть свои вокальные способности. Но в дальнейшем Астемир планирует показать все возможности своего уникального голоса.