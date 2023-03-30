Врач озвучил вероятную причину срыва концерта певицы МакSим в Сочи

Сольный концерт МакSим, проведение которого было запланировано в Сочи, оказался сорван. На сцене певица появилась в измененном состоянии, и не пожелав сразу же уйти, сипела в микрофон. Позже, поняв, что все попытки являются тщетными, артистка приняла решение об уходе со сцены. Многие поклонники стали подозревать звезду в алкогольном опьянении.

По словам врача-нарколога Алексея Казанцева, версия, согласно которой исполнительница пребывала в состоянии алкогольного опьянения, маловероятна. После длительного нахождения в коме и тяжелого восстановления возвращение к пагубным привычкам было бы опрометчивым поступком.

Как отмечает доктор, в настоящее время певица отдает предпочтение употреблению психоактивных веществ. Это могут быть противоаллергические препараты или антидепрессанты. Их побочными эффектами являются заторможенность и сонливость.