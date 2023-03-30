Вышедшая на свободу экс-участница «Дома-2» Анастасия Дашко купила квартиру в Екатеринбурге

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Дашко 10 лет назад оказалась в центре скандала. Девушку обвинили в мошенничестве и посадили в тюрьму на 3 года.

Отсидевшая срок звезда долго хранила молчание. Однако недавно начала общение со своими поклонниками. Накануне вышедшая на свободу Анастасия поделилась с подписчиками радостной новостью. Она купила собственную квартиру с панорамными окнами с большой террасой, которая расположена на первом этаже. Просторная недвижимость была приобретена в Екатеринбурге.

Близкие и друзья поздравили Дашко с приобретением. Как отметила бывшая участница реалити Ольга Солнце, ее подруга к этому очень долго шла. Фанаты тоже порадовались за девушку, отметив, что она всего в жизни добилась сама.