Зараженную кишечной палочкой свинину привезли на продажу в Екатеринбург

Микробиологические исследования в Екатеринбурге выявили партию опасной свинины, зараженной болезнетворными микроорганизмами кишечной палочки.

По информации пресс-секретаря Управления Россельхознадзора по Свердловской области Натальи Сайфулиной, специалистам отдела ветеринарно-санитарной экспертизы в ходе проведения микробиологических исследований образцов свинины в полутушах было удалось обнаружить существенное превышение бактерий группы кишечной палочки и бактерий рода протей.

Они были найдены в пищевых продуктах, что свидетельствует о загрязнении, которое может привести к гнилостному распаду и последующей порче продукта. Из референтного центра протоколы лабораторных испытаний направили заказчику исследований - свиноводческому предприятию в Свердловской области, откуда мясо поступило. Теперь животноводы обязаны принять все необходимые меры для обеспечения безопасности мясной продукции.