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Завершились съёмки продолжения телесериала «Папины дочки»

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Завершились съёмки продолжения телесериала «Папины дочки»
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Фото из открытых источников

В онлайн-кинотеатре Start и на канале СТС объявили о завершении съёмок продолжения сериала «Папиных дочек». Вместе с анонсом нового проекта авторы показали кадры, на которых показаны знакомые всем персонажи.

В центре сюжета «Папиных дочек» снова оказалось семейство Васнецовых. В канун годовщины свей свадьбы Даша сбежала из дома. Мужа она оставила с четырьмя дочерьми. Помогать воспитывать девочек Венику будут Галина Сергеевна и Маша вместе с другими членами семьи.

В новом шоу планируется 20 эпизодов, которые поставил Александр Жигалкин. Он, к слову, также работал над оригинальным телесериалом. К ролям в фильме вернулся практически весь актерский состав, в том числе Екатерина Старшова в образе Пуговки. Премьера «Папиных дочек» ожидается уже в 2023 году.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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