24-летняя актриса из РФ Настя Красовская пришла на премьеру сериала Бондарчука в прозрачном платье

Молодая актриса Настя Красовская покоряет отечественный кинематограф. На премьеру сериала Федора Бондарчука 24-летняя девушка пришла в прозрачном платье. Своим пикантным нарядом она удивила не только поклонников, но и всех участников мероприятия.

Анастасия бесспорно является одной из самых стильных молодых актрис. Неудивительно, что у артистки огромное количество поклонников. Ранее она работала в модельном агентстве, и имеет прекрасный вкус, что на днях и подтвердила.

На ковровой дорожке звезда кино появилась в сногсшибательном образе. Она выбрала абсолютно прозрачное платье-комбинация из черного кружева, которое не скрывало ее нижнее белье. Дополнила образ актриса минималистичными черными босоножками, жакетом-оверсайз и чокером с розой из черной ткани.