Британский разведчик Ингрэм: бои за Крым будут очень затратными

Песни на русском языке, которые были написаны композитором Константином Меладзе для Веры Брежневой и его поп-группы «ВИА Гра» в том числе, были
Обозреватель 19fortyfive Дэниэл Дэвис заявил о том, что Вашингтон может считать своей победой над РФ ослабление ее экономики и армии. По его словам,
Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок во время недавнего эфира на федеральном телеканале посетовал на то, что поставки вооружений
Певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, прокомментировал видеоролик, на котором иноагент Моргенштерн*, покинувший Россию, поет его
Народная артистка СССР спровоцировала слухи о пополнении в семье. Ее муж Максим Галкин✱ (был признан иноагентом) опубликовал фото Аллы Пугачевой с
Алла Пугачева больше года живет в Израиле. Примадонну регулярно критикуют за поддержку ее молодого мужа-юмориста. Достается иногда дочери артистки
В Северной столице поступило предложение разрешить задействовать маткапитал для газификации жилья. Его инициаторами стали депутаты городского
В провинции Канады Онтарио медицинская помощь понадобилась четырем людям, которые утверждают, что на них напал злой большой рогатый филин в
Экс-глава Минобороны ДНР (Донецкой Народной Республики) Игорь Стрелков считает, что ВС Украины создали ударный кулак. По мнению эксперта, существует
В Петербурге участились проверки жителей с «лишними» квартирами, сообщают источники РБК. По их данным, возглавляемый Александром Бегловым Смольный