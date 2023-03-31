Британский разведчик Ингрэм: бои за Крым будут очень затратными

Британский разведчик Ингрэм в статье «Daily Mail» написал о том, что Украина не сможет вернуть Крым, используя британские танки Challenger 2.

Киев уже получил 14 танков Challenger 2. Эти танки министр обороны Украины назвал «фантастическими машинами». Но также Украине поставляют Leopard 2 из Германии и M1 Abrams из США.

Стоит отметить, что сейчас Украине поставляют и другие виды вооружения. Запад ожидает масштабное контрнаступление ВСУ. Но при этом украинское руководство продолжает говорить о необходимости наращивания поставок бронетехники и хочет получить авиацию.

Эксперты согласны с тем, что Challenger 2 могут изменить правила игры на поле боя. Но проблема в том, что РФ захватила слишком много украинской территории, а Крым и часть Донбасса фактически контролирует с 2014 года.

Рассматривая ситуацию с Крымом, автор публикации отмечает, что бои за него будут очень затратными. Он говорит о возможности переговоров без требования вернуть Крым Украине, поскольку в противном случае боевые действия могут затянуться еще на много лет. Впрочем, вариант с окончательным отказом от Крыма явно Киев не устраивает.