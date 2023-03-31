Захарова сделала заявление о протестах в Грузии

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сделала заявление по поводу недавних протестных акций в Грузии против правительства. Она считает, что организация этих митингов была проведена со стороны тех неправительственных организаций, которые финансируются со стороны западных государств.

Захарова считает, что западные государства организовывали эти митинги с целью дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Грузии. Дестабилизация внутриполитической ситуации в государстве, по мнению Захаровой, предпринята западными государствами с целью оказывать влияние на политику грузинского политического руководства.