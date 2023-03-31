Yandex.RTB

Захарова сделала заявление о протестах в Грузии

Image 16+
Захарова сделала заявление о протестах в Грузии
В Мире
Фото из открытых источников

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сделала заявление по поводу недавних протестных акций в Грузии против правительства. Она считает, что организация этих митингов была проведена со стороны тех неправительственных организаций, которые финансируются со стороны западных государств.

Захарова считает, что западные государства организовывали эти митинги с целью дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Грузии. Дестабилизация внутриполитической ситуации в государстве, по мнению Захаровой, предпринята западными государствами с целью оказывать влияние на политику грузинского политического руководства.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Китайские эксперты прокомментировали ситуацию в Южно-китайском море

Сегодня, 09:48

Захарова сделала заявление о протестах в Грузии

Сегодня, 09:23

Фон дер Ляйен выразила мнение об отношениях ЕС и Китая

Вчера, 15:03

Путин сделал заявление об экономике РФ

29-03-2023, 20:13

В Амстердаме собираются запретить TikTok работникам администрации

29-03-2023, 14:53

Азаров выразил мнение о целях Польши

29-03-2023, 11:48

Зеленский заявил о готовности встретиться с Цзиньпином

29-03-2023, 10:13

&quot;ВЗГЛЯД&quot;: Распад НАТО начнется с Черногории сразу после выборов в начале апреля

28-03-2023, 23:33

Китайский дипломат выразила мнение о внешней политике США

28-03-2023, 14:23

Болтон выразил мнение о размещении ядерных ракет в Белоруссии

28-03-2023, 08:13

В США решили принять закон об изменении обозначения Китая в официальных документах

28-03-2023, 08:08

Китайский дипломат прокомментировала решение о размещении ядерных ракет в Белоруссии

27-03-2023, 19:33

Биричевский обозначил позицию по ситуации с ВТО

27-03-2023, 10:43

Журналист Никифорова выразила мнение о политике США по отношению к Китаю

27-03-2023, 10:33

Филиппо отреагировал на заявление Зеленского

26-03-2023, 19:13

Политолог Можегов выразил мнение о ситуации в западных государствах

26-03-2023, 15:23

Матвейчев прокомментировал позицию западных государств по отношению к Китаю

25-03-2023, 11:58

Захарова прокомментировала заявление Трюдо

24-03-2023, 16:38

Каллас заявила об экспорте из РФ

23-03-2023, 17:58

Помпео выразил мнение о сотрудничестве РФ и Китая

23-03-2023, 13:33

Константин Меладзе выставил на продажу русскоязычные хиты певицы Веры Брежневой
  • 29-03-2023, 14:02

Константин Меладзе выставил на продажу русскоязычные хиты певицы Веры Брежневой

Песни на русском языке, которые были написаны композитором Константином Меладзе для Веры Брежневой и его поп-группы «ВИА Гра» в том числе, были

19fortyfive: эксперт Дэвис назвал победой над РФ проблемы в экономике и износ ее армии
  • 29-03-2023, 10:18

19fortyfive: эксперт Дэвис назвал победой над РФ проблемы в экономике и износ ее армии

Обозреватель 19fortyfive Дэниэл Дэвис заявил о том, что Вашингтон может считать своей победой над РФ ослабление ее экономики и армии. По его словам,

Ходаренок заявил, что в основу контрнаступления ВСУ положено три слова - «ошеломить, парализовать, разгромить»
  • 29-03-2023, 11:08

Ходаренок заявил, что в основу контрнаступления ВСУ положено три слова - «ошеломить, парализовать, разгромить»

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок во время недавнего эфира на федеральном телеканале посетовал на то, что поставки вооружений

SHAMAN прокомментировал исполнение его песни «Я русский» иноагентом Алишером Моргенштерном
  • Вчера, 08:44

SHAMAN прокомментировал исполнение его песни «Я русский» иноагентом Алишером Моргенштерном

Певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, прокомментировал видеоролик, на котором иноагент Моргенштерн*, покинувший Россию, поет его

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой с младенцами на руках
  • Вчера, 10:38

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой с младенцами на руках

Народная артистка СССР спровоцировала слухи о пополнении в семье. Ее муж Максим Галкин✱ (был признан иноагентом) опубликовал фото Аллы Пугачевой с

StarHit.ru: певица Кристина Орбакайте вспомнила наставления своей матери, Аллы Пугачевой
  • 29-03-2023, 21:14

StarHit.ru: певица Кристина Орбакайте вспомнила наставления своей матери, Аллы Пугачевой

Алла Пугачева больше года живет в Израиле. Примадонну регулярно критикуют за поддержку ее молодого мужа-юмориста. Достается иногда дочери артистки

Интересная информация
В Петербурге депутаты предложили разрешить использовать маткапитал для газификации жилья
  • 28-03-2023, 14:23

В Петербурге депутаты предложили разрешить использовать маткапитал для газификации жилья

В Северной столице поступило предложение разрешить задействовать маткапитал для газификации жилья. Его инициаторами стали депутаты городского

CBC: четыре человека обратились в лечебное учреждение после нападения филина в Канаде
  • 28-03-2023, 21:43

CBC: четыре человека обратились в лечебное учреждение после нападения филина в Канаде

В провинции Канады Онтарио медицинская помощь понадобилась четырем людям, которые утверждают, что на них напал злой большой рогатый филин в

Экс-министр обороны ДНР Стрелков предупредил ВС РФ о угрозе прорыва ВС Украины фронта на юге
  • 29-03-2023, 13:54

Экс-министр обороны ДНР Стрелков предупредил ВС РФ о угрозе прорыва ВС Украины фронта на юге

Экс-глава Минобороны ДНР (Донецкой Народной Республики) Игорь Стрелков считает, что ВС Украины создали ударный кулак. По мнению эксперта, существует

Смольный рассчитывает заработать 1,5 млрд на петербуржцах с «лишними» квартирами
  • 29-03-2023, 17:18

Смольный рассчитывает заработать 1,5 млрд на петербуржцах с «лишними» квартирами

В Петербурге участились проверки жителей с «лишними» квартирами, сообщают источники РБК. По их данным, возглавляемый Александром Бегловым Смольный