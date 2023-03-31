Китайские эксперты прокомментировали ситуацию в Южно-китайском море

Китайские эксперты провели конференцию по вопросам о ситуации в Южном-китайском море в связи с разворачиванием там американских военных баз. Общий вывод, к которому пришли китайские эксперты, заключается в том, что в регионе в связи с увеличением количества военных баз США повысилась опасность кризиса.

Руководитель института исследований Южно-китайского моря Ву Шикун отметил, что, по его мнению, американские военные соединения в регионе нацелены не только на Южно-китайское море, но и на располагающийся рядом Тайваньнский пролив. Он также напомнил, что недавно, в течении двух дней, дважды американские военные корабли заплывали в воды около Парасельских островов.