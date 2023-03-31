Беременная актриса Зепюр Брутян проинформировала поклонников о приеме у своего врача

Уже совсем скоро Зепюр Брутян подарит своему знаменитому супругу Павлу Прилучному малыша. Для актера этот ребенок станет третьим, поскольку у него подрастают двое детей (сын Тимофей и дочка Мия) от экс-жены Агаты Муцениеце.

Но для Зепюр ребенок станет первенцем. Поэтому актриса с особым трепетом и любовью относится к своему интересному положению. Ко всему прочему, артистка театра и кино долго скрывала свою беременность.

А недавно Брутян показала поклонникам, как проходит ее очередной визит к врачу. Девушке провели УЗИ-диагностику. Эта процедура делается на поздних сроках беременности.

Сама жена Прилучного отметила, что пришла «послушать сердечко» малыша. Судя по всему, обследование прошло успешно и вскоре знаменитости обрадуют нас хорошей новостью.