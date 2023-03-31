Бежавшие из РФ певицы Брежнева и Лобода занимаются гастролями и волонтерством

Многим украинским певицам удалось построить в РФ карьеру. Но после начала СВО некоторые раскритиковали решение властей и уехали за рубеж. В их числе Вера Брежнева и Светлана Лобода.

В начале 2022 года Светлана объявила гастроли в Европе и США. На одном концерте артистка вышла на сцену с украинским флагом. В репертуар Лободы входят песни на родном языке. Впрочем, живет сейчас певица в Латвии, за границей часто выступает.

Также из России уехала Вера Брежнева. Она тоже отправилась за границу. Некоторе время в Польше работала волонтером. Позже перебралась вместе с мужем в Италию.

Однажды Вера записала песню на украинском языке, чем захотела завоевать симпатию у соотечественников, но была подвергнута критике. Украинцы предложили исполнительнице вернуться на родину, если считает себя патриотом.