Дмитрий Шепелев впервые за долгое время показал свою невесту Екатерину

Дмитрий Шепелев является достаточно скрытным. Несколько лет популярный ведущий живет с невестой Екатериной Тулуповой. Вместе пара воспитывает троих детей. Однако поклонники очень мало знают об этой семье.

Что греха таить, Дмитрий весьма редко публикует фотографии с Екатериной. Совместные публичные выходы возлюбленных можно сосчитать по пальцам. На этот раз Шепелев сделал исключение. Он порадовал фанатов совместным с избранницей снимком.

По словам телеведущего, они с Тулуповой отправились на мероприятие - встречу с киноведом. По всей видимости, паре она пришлась по вкусу, поскольку на опубликованном кадрах и Дмитрий, и Екатерина улыбаются и выглядят довольными.