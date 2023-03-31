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Дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь после встречи с онкобольной матерью

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Дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь после встречи с онкобольной матерью
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Фото из открытых источников

Спустя долгое время Анна Заворотнюк пообщалась со своими поклонниками. Дочь знаменитой российской актрисы рассказала о том, как в Москве прошла встреча с ее родственниками. Модель опубликовала в личном микроблоге новый пост, в котором написала о своих эмоциях.

Как сообщила Заворотнюк-младшая, у них в семье сейчас все хорошо. Вскоре Анна планирует покинуть Россию и вернутся в солнечный Дубай.

«Все отлично, бабуля хорошо. В конце апреля я полечу в Дубай, пока еще в Москве», – пишет девушка.

Нужно напомнить, что наследница онкобольной артистки покинула РФ и отправилась в Дубай вместе с возлюбленным. После выписки Анастасии Заворотнюк домой из онкологической клиники ее дочь ненадолго прилетела в столицу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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