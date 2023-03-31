Иосифа Пригожина и певицу Валерию начали снимать с эфиров федеральных каналов

Нашумевшая аудиозапись разговора Иосифа Пригожина с Фархадом Ахметовым нанесла огромный удар по репутации продюсера и его супруги. СМИ пишут, что супругов начали снимать с эфиров федеральных телеканалов.

После скандальной аудиозаписи антироссийской беседы на музыкального эксперта обрушилась волна негатива. Пригожин оправдался, заявив, что это является фейком и происками злоумышленников. Но публика ему не поверила, обвинив в двуличности.

А сегодня источники сообщили, что решается вопрос об отмене выступлений певицы Валерии в РФ. В свою очередь Пригожин пытается найти подход к властям, чтобы эту проблему быстро решить. Одновременно продюсер думает над срочной продажей имущества и переезде за границу. Но скорее всего карьере Валерии на ТВ пришел конец.

«Пригожина и Валерию втихую снимают с эфиров федеральных телеканалов. Если поступила команда, интересно посмотреть на действия продюсеров шоу “Маски”, где она сидит в жюри», – говорит источник TVCenter.