Эстрадный артист Авраам Руссо попал в больницу после операции по шунтированию вены

Авраам Руссо в настоящее время находится в больнице, где ему проводят лечение. В минувшем году исполнитель перенес сложную операцию по шунтированию вены. По заявлению эстрадного певца, найти хорошего хирурга было трудно из-за возможных рисков, ему это удалось, однако сама операция прошла неудачно.

Недавно врачи сообщили артисту, что прооперированная ранее вена функционирует, чем удивили Авраама. По словам специалистов, это настоящее чудо.

Это не первое врачебное чудо в моей жизни. Ранее мне сделали пересадку нерва, в успех операции никто не верил, - рассказал Руссо.

Исполнитель добавил, что решится на повторное хирургическое вмешательство ему помог профессор, задействованный в съемках одного из телевизионного шоу. Сейчас певец благодарит доктора за удачно проделанную работу.