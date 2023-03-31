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Коллега совершившего попытку суицида актера Шувалова: в театре все шокированы произошедшим

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Коллега совершившего попытку суицида актера Шувалова: в театре все шокированы произошедшим
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Фото из открытых источников

Коллега актера Артура Шувалова, который совершил попытку суицида прямо на сцене драматического театра Улан-Удэ, проинформировал о подробностях произошедшего. Артист, пожелавший сохранить анонимность, заявил, что весь театр пребывает в шоке.

Напомним, 29 марта вечером стало известно о том, что онкобольной Артур Шувалов совершил попытку самоубийства на сцене театра  после окончания постановки под названием «Театр. Изнанка». Артист был госпитализирован. Таким образом Шувалов хотел выразить протест против смены худрука.

«Мы знали, что руководство оказывало давление на него, старались всячески поддерживать морально. Все в шоке», — говорит собеседник.

Также он подтверждает, что Артур действительно болен раком, и труппа прекрасно знает об этом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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