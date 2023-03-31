Креативный продюсер «Импровизации» заявил, что у участников телешоу осталась «травма» от КВН

Креативный продюсер телешоу «Импровизация. Команды» Стас Шеминов сообщил о том, что у участников проекта осталась «психологическая травма» от игр в КВН.

«У них психологическая травма, в КВН им говорили: «Вашей команде нужен стиль. У команды должна быть особенность», — сказал продюсер.

Шеминов считает, что из-за этого участники вспоминают об опыте игры КВН, когда шоураннеры пытаются юмористам подобрать те или иные сценические образы.

Напомним, «Импровизация» выходила на канале на ТНТ с 2016 года. Всего отсняли восемь сезонов, вышло в эфир более 200 эпизодов. Шоу строилось на импровизационных сценах, которые комики разыгрывали без подготовки, основываясь на предоставленных заданиях.