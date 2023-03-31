Лайма Вайкуле пожаловалась на хейтеров, которые критикуют ее за русский язык

Певица Лайма Вайкуле на Ютуб-канале «И Грянул Грэм» пожаловалась на хейтеров. По словам певицы, они пишут ей нелестные комментарии с грамматическими ошибками.

«Мне много пишут: «Лайма, зачем говорите по-русски? Говорите наконец-то по-латышски! Россия забыла про вас!» Это все с пишут грамматическими ошибками! Когда человек пишет комплимент, то пишет красиво и чисто. Все те, кто оставляют хамские вещи, необразованные люди! У них нет образования и ума!» — отметила Вайкуле.

Лайма подчеркнула, что живет в Риге, который является замечательным городом, где «нет места для хамов». Также эстрадная звезда подчеркнула, что не может к себе пригласить хейтеров, поскольку таких людей за рубежом не принимают вследствие неподобающего поведения.