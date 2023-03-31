Лера Кудрявцева показала Иосифа Пригожина в студии телешоу на фоне слухов об увольнении

Лера Кудрявцева опубликовала в социальной сети видеоролик с закулисья съемок передачи «Звезды сошлись». На проекте она работает вместе с продюсером Иосифом Пригожиным.

В видео виден муж Валерии, который мило улыбается и готовится к записи передачи. Телеведущая видеоролик подписала словами «работаем». Эти кадры блондинка разместила после слухов об увольнении эксперта с федеральных каналов после скандала с аудиоразговором. При этом на фоне играла композиция из «Д`Артаньян и трех мушкетеров».

Напомним, ранее продюсер прокомментировал разговор, появившийся в Сети. Во время якобы его беседы с Фархадом Ахмедовым они критически высказывались в отношении российской власти. А это, к слову, совершенно противоречит позиции как бизнесмена, так и продюсера.