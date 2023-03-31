Мария Погребняк объяснила, почему мстит Наталье Медведевой в реалити-шоу «Новые звезды в Африке»

В начале февраля поклонники телевизионного шоу «Звезды в Африке» узнали о том, что не за горами старт нового сезона экстремального проекта. Многие фанаты с нетерпением ждали начала съемочного процесса, чтобы узнать имена новых участников и понаблюдать за их борьбой за звание лучшего спортсмена.

В середине марта стало известно, что производство шоу подходит к концу. Некоторые участники уже поделились впечатлениями от участия в реалити. В том числе высказалась Мария Погребняк. Она не захотела скрывать своих эмоций. В соцсетях белокурая жена футболиста написала, почему решила мстить Наталье Медведевой. Оказывается, Мария решилась на месть за сговор против нее и за то, что Медведева победила ее подругу.

По мнению одного из подписчиков, Погребняк поступает нелогично. «

Это не месть, я помогаю восстановить справедливость», — прокомментировала блогер слова поклонника в соцсети.