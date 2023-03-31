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Муж певицы Вики Цыгановой назвал песни Олега Газманова «искусственно сделанными»

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Муж певицы Вики Цыгановой назвал песни Олега Газманова «искусственно сделанными»
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Фото из открытых источников

Муж Вики Цыгановой следом за супругой нелестно отозвался о творчестве певца Олега Газманова. Он песни артиста назвал «искусственно сделанными».

Как заявил Вадим Цыганов, творчество Газманова до гениального уровня сильно не дотягивает. По мнению мужа певицы, песни Олега Михайловича не способствуют подъему духа у россиян. Продюсер уверен, что у Газманова нет хита, который сможет пробрать до слез.

Вадиму больше по душе творчество Игоря Талькова, Михаила Круга, Владимира Высоцкого. Их композиции оказывали большое влияние на слушателей и заставляли рыдать.

Напомним, Вика Цыганова тоже прошлась по творчеству исполнителя. Она призналась, что песни артиста ее не цепляют, хотя вскоре извинилась.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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