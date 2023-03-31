На премьере «Актрис» актриса Екатерина Варнава спрятала фигуру под мешковатой одеждой

30 марта 2023 года состоялась премьера сериала "Актрисы". На показ приехали многие российские знаменитости. Режиссером многосерийного фильма является Федор Бондарчук, который впервые за долгое время появился на публике вместе с женой Паулиной Андреевой.

На красной дорожке была замечена Екатерина Варнава. Но свою фигуру актриса в этот раз предпочла спрятать под свободным непримечательным костюмом.

Александр Петров удивил зрителей странным поведением. Актер решил прийти на мероприятие без возлюбленной Милославской, хотя до сих пор носит кольцо на безымянном пальце.

А Джаник Файзиев и Светлана Иванова всех присутствующих сильно порадовали. Они сделали совместные милые кадры, на которых все время обнимались.