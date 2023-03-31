Наталья Подольская рассказала, зачем пришла на вокальное шоу «Голос»

11-й сезон популярного вокального шоу «Голос» в самом разгаре. Звездные наставники продолжают борьбу за талантливых артистов. Однако иногда жюри встречает на сцене проекта известных артистов российского шоу-бизнеса.

В новом эпизоде шоу появилась Наталья Подольская. Супруга одного из членов жюри Владимира Преснякова исполнила известный трек американской поп-звезды Beyonce — If I were a boy. Позже 40-летняя певица поделилась своими впечатлениями от выступления и рассказала, зачем пришла на музыкальный проект.

«Было такое ощущение, что мне снова 18 лет. Я опять на „Фабрике звезд“. Руки тряслись», — отметила Подольская.

Дело в том, что в этот день муж звезды отмечал свой день рождения. Артистка решила таким образом устроить Преснякову незабываемый подарок.