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Наталья Подольская рассказала, зачем пришла на вокальное шоу «Голос»

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Наталья Подольская рассказала, зачем пришла на вокальное шоу «Голос»
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Фото из открытых источников

11-й сезон популярного вокального шоу «Голос» в самом разгаре. Звездные наставники продолжают борьбу за талантливых артистов. Однако иногда жюри встречает на сцене проекта известных артистов российского шоу-бизнеса.

В новом эпизоде шоу появилась Наталья Подольская. Супруга одного из членов жюри Владимира Преснякова исполнила известный трек американской поп-звезды Beyonce — If I were a boy. Позже 40-летняя певица поделилась своими впечатлениями от выступления и рассказала, зачем пришла на музыкальный проект.

«Было такое ощущение, что мне снова 18 лет. Я опять на „Фабрике звезд“. Руки тряслись», — отметила Подольская.

Дело в том, что в этот день муж звезды отмечал свой день рождения. Артистка решила таким образом устроить Преснякову незабываемый подарок.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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