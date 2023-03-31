Никас Сафронов считает, что интимную переписку Аллы Пугачевой продадут на аукционе

Никас был другом Стефановича. Как напомнил Сафронов, после смерти Александра в 2021 году осталась недвижимость и личные письма Пугачевой, за которой охотились мошенники. Еще при жизни бывший возлюбленный Аллы Борисовны говорил, что выпустит книгу, в которую войдут личные переписки. Художник убежден, что они вызовут у коллекционеров небывалый интерес.