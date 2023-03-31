Певица Рита Дакота обвинила Константина Меладзе в издевательствах на «Фабрике звезд»

Рита Дакота вышла на связь с поклонниками и рассказала о непростом периоде в жизни. Это происходило во время участия в «Фабрике звезд». Певица поделилась шокирующими фактами о проекте.

По сведениям певицы, она чувствовала давление со стороны Константина Меладзе, который унижал ее публично. Продюсер обесценивал исполнительницу, ставил под сомнение ее внешность и имя. Дакота даже опубликовала архивный ролик, на котором Меладзе говорит неприятные вещи. Как выяснилось позже, Риту никто не поддержал.

"Меня при других фабрикантах унижали на всю страну в прямых эфирах, в день рождения матери, тогда, когда переживала утрату. Несколько дней рыдала в солярии, это место без камер," - призналась звезда.

Впрочем, Дакота призвала поклонников не подвергать травле ни самого Меладзе, ни и других «фабрикантов».