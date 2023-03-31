Певица Саша очень резко высказалась в адрес Филиппа Киркорова. Артистка обозвала поп-короля нелестными словами.

По словам исполнительницы, Филипп Бедросович занимается только самолюбованием. При этом он думает, что россияне его безумно любят. Хотя, как говорит Саша, никто его не любит. На концерты люди ходят посмотреть на "уродца".

"Да, ходят на него посмотреть, как на смешного и забавного павлина. Много лет назад также ходили посмотреть на уродцев. Но трагедия уродца в том, что он уродства не понимает", - сказала звезда.

Но досталось не только Киркорову, а Ксении Собчак. Журналистка, по мнению артистки, ведет себя как разбалованный ребенок, которому в жизни все легко досталось.



