Пластический хирург назвал все операции, которые вернули молодость Елене Степаненко

Пластический хирург Иван Володченков рассказал о том, как Елена Степаненко смогла вернуть себе молодость. Оказалось, что перечень услуг, которые в свое время сделала известная юмористка, достаточно велик.

По словам специалиста, была подтяжка верхней, средней, нижней трети лица, шеи. Плюс делалась блефаропластика.

Здесь есть «сборная солянка» — совместная работа как пластического хирурга, так и косметологов, - сообщил Володченков.

Пластический хирург также увидел, что его коллеги провели Степаненко серьезную работу с утратой объемов мягких тканей на лице. Те места позже заполнили филлерами.

Также артистка постоянно делает инъекции ботокса. Отсутствие морщин в височной зоне врач смог пояснить сделанным недавно височным лифтингом.