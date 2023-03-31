Регина Тодоренко показала закулисье 4-го сезона телевизионного шоу «Маска»

Четвертый сезон популярного телевизионного шоу «Маска» на канале НТВ в самом разгаре. В четверг прошли съемки восьмого выпуска. В личном блоге Регина Тодоренко поделилась кадрами со съемок. Как призналась ведущая, все члены жюри «Маски» по-своему уникальны. Сама певица появилась на съемках в необычном образе. Она примерили образ дамы XIX века. Ранее Регина говорила, что в каждом из выпусков будет воплощать образ разных книжных героинь.

В ролике промелькнула певица Клава Кока в объятьях Филиппа Киркорова. Не исключено, что исполнительница выступила в роли приглашенного жюри.

Напомним, в шоу осталось 8 участников: Гусеница, Пудель, Скорпион, Скунс, Мамонтенок, Хомяк. Лидерами сейчас считаются Горностай и Мандрил. Премьера восьмого выпуска состоится в воскресенье.