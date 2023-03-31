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Роковая порнозвезда Сторми Дэниелс погубила Дональда Трампа за $130 тысяч

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Роковая порнозвезда Сторми Дэниелс погубила Дональда Трампа за $130 тысяч
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Фото из открытых источников

Стало известно, что порнозвезда Сторми Дэниелс ( настоящее имя — Стефани Клиффорд) получала 130 тысяч долларов за свое молчание о порочной связи с экс-президентом Дональдом Трампом.

Сам факт вознаграждения не является криминальным. Но следствие выяснило, что политик выплатил деньги из фонда избирательной кампании. Сам Трамп эту информацию опровергает. Он уверяет, что адвокат передавал денежные средства порноактрисе, хотя затем получил компенсацию. Не исключено, что в дальнейшем экс-глава США будет также отрицать свою вину и события 17-летней давности.

Познакомилась девушка с Трампом в 2006 году на берегу озера Тахо, где проходил благотворительный турнир по гольфу. В то время Трамп женился на Мелании и у них подрастал четырехмесячный сын Барон. Через некоторое время встреча закончилась сексом «по обоюдному согласию».

Перед тем, как миллиардер решил баллотироваться в президенты, его адвокат связался с Дэниелс и потребовал заключить договор о неразглашении, за которые порноактриса получила деньги. 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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