«С трудом представляю там Максимку». Кеосаян рассказал о возвращении в Россию «испуганных патриотов»

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян неоднократно критиковал "коллег по цеху", которые выступили против РФ. В последнем интервью продюсер объяснил свою позицию в отношении артистов, покинувших РФ, которых принято называть "испуганными патриотами" или "культурной элитой":

У меня ничего личного нет к тем, кого ошибочно называют "элитой", - телевизионные шутники, пародисты, бабочки-однодневки. Вот всех их если собрать, вместе с "Примадонной" - они стоят грязи из-под ногтя Рахманинова?, - высказался Кеосаян.

Особое внимание ведущий уделил тому, что раскаяние в словах должно быть подкреплено делами - тое сть выступлениями для русских солдат:

Это "фронтовые бригады", если касается музыкантов. Ты же был против СВО, теперь осознал, что был не прав. Выезжай тогда к бойцам в госпитали и на передовую. Хотя с трудом представляю там Максимку (иноагента Галкина*).

При этом Тигран Эдмондович добавил, что не нужно записывать всех уехавших в предатели. Каждый отдельный случай надо рассматривать индивидуально.