Семья погибшего в СВО уральца Барбашова осталась без выплаты из-за бюрократии

Семья посмертно награжденного участника СВО полгода не может получить выплату за награду, положенную по закону, из-за бюрократии и бездействия чиновников.

Максима Барбашова родом из Первоуральска посмертно наградили в сентябре минувшего года. Гранотометчик погиб в СВО еще 16 июля 2022 года. Он попал под обстрел украинских военных. Но семья уральца не дождалась выплат за подвиг бойца.

В сентябре Максим был посмертно награжден орденом Мужества. Он отдал свою жизнь за Отечество. Барбашов герой. К сожалению, не все это по достоинству оценили, — сообщил депутат ГД от Свердловской области Максим Иванов.

Он назвал чиновников бессовестными лентяями, которых пообещал «взбодрить» для того, чтобы они быстро решили простой бюрократический вопрос и не занимались «позорищем».