Сериал «Король и Шут» поссорил фанатов группы и вызвал протест у вдовы Михаила Горшенева

Сериал о легендарной группе «Король и Шут» во многом оказался весьма неожиданным. Отзывы публики о фильме ожидаемо разделились, как и отношение к самому коллективу.

«Выглядит как пародия»,

«Смотрится абсолютно необычно»,

«Провал из провалов»,

«Давно с таким вниманием на экран не смотрел».

В целом, зрители оказались крайне чувствительны к разным пересказам того, что связано с командой. Большинство фанатов «Короля и Шута» предложенный сценарий назвали ложью.

По словам Ольги Горшеневой, вдовы Михаила, телесериал порочит память ее супруга и дает неверное представление о музыканте. А вопрос «так ли это все было на самом деле» остается без ответа.