«StarHit» проинформировал, почему Юрий Кузнецов ушел из сериала «Литейный», когда остепенился Нилов и чем больна Мельникова

В марте выполнится 15 лет со дня выхода сериала «Литейный». В фильме снялись актеры, которые прославились благодаря съемкам в сериале «Улицы разбитых фонарей».

StarHit пишет, что Юрий Кузнецов, которому досталась роль начальника спецотдела и генерала ФСБ, решил покинуть фильм после первого сезона. Как оказалось позже, контракт с артистом решили не продлевать. Он не смог найти общий язык со сценаристами и режиссерами.

Касательно Алексея Нилова, который сыграл бывшего адвоката в фильме «Литейный», в личной жизни бурлили яркие события. Наконец-то, звезда кино остепенился и решил женится на портнихе Елене.

Анастасия Мельникова, которой досталась роль психолога и майора ФСБ, во время съемок стала мамой. Сейчас актриса не снимается. Она борется с возникшими после коронавируса осложнениями.