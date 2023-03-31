Супруг Алексы опубликовал переписку со жгучей брюнеткой, которую обнимал в ночном баре

34-летняя Александра Чвикова (певица Алекса) замужем за фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. В 2021 году исполнительница родила девочку Адриану. По вине артистки распались предыдущие отношения мужчины - он оставил свою девушку на 6-м месяце беременности. На днях появились новые фото мужа Алексы, на которых мужчина обнимал высокую жгучую брюнетку, не похожую на жену. Вячеслав не захотел молчать и объяснил, что попал в руки аферисток. Переписку с девушкой он сам опубликовал в соцсетях.

«Разумеется, подыграл им в значимости снимков и на следующее утро был в следственном комитете. 14 марта я написал заявление с просьбой провести проверку», — написал Чвиков.

В итоге Вячеслав надеется, что девушку привлекут к ответственности за вымогательство. Певица Алекса скандал с возлюбленным пока что не комментировала.