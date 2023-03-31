Татьяна Буланова сообщила, что не дает молодому жениху поводов для ревности

Татьяна Буланова во время беседы с Telegram-каналом «Звездач» заявила, что считает молодого жениха Валерия очень ревнивым. Как отметила певица, пока ее избранник не проявляет ревность, поскольку она не дает поводов.

По мнению знаменитости, в их отношениях сейчас нет недопонимания. Это касается ревности к другим мужчинам. Татьяна отметила, что ее партнер не ревнует к творчеству, коллегам по сцене, работе.

«Я снимаюсь, появлюсь в новом проекте «Моя мелодия» на телеканале «Россия». Он гордится, что делаю, что у меня получается в моем творчестве», — сказала Буланова.

Напомним, в марте артистка сказала, что не готовится к свадьбе. Пока что исполнительница приводит себя в форму. Она выбрала свадебное платье, кольцами будет заниматься жених. Предположительно, выйдет замуж Татьяна летом.