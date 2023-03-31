Топалов и Тодоренко рассказали о кризисе в браке: «Мы делаем все, чтобы сохранить семью»

Многие думают, что Влад Топалов и Регина Тодоренко является одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Но оказалось, что у пары был трудный период в отношениях.

Как признался исполнитель, он был готов на все, чтобы сохранить свой брак.

"Семья - сложно, хотя очень интересно. Если у человека в семье здоровые отношения, он в остальном тоже счастлив. Мои родители в разводе. Не хочу повторять этот опыт", - заявил артист.

Однажды брак Тодоренко и Топалова чуть не распался. Инициатором стала Регина и супруги оказались на грани развода. Но пара успела вовремя одуматься. Они обратились за помощью к семейному психологу. Сама телеведущая сейчас признается, что она счастлива в браке, несмотря на разные испытания.