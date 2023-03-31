Вдова лидера группы «Король и Шут» потребовала извинений от создателей скандального сериала

Вдова известного «Горшка» из «Короля и Шута» потребовала извинений от создателей сериала. Ольга Горшенева настаивает, что Андрей Князев исказил образ артиста из-за обид. Получилось, что на экране Князь - персонаж хороший, а Горшок – исчадие ада. Недовольная вдова заявила:

Да, подписала договор, дала добро на фильм. Но кому его дала? Близким людям. Я прожила с ними 15 лет, не было причин не доверять им. Андрей – не чужой мне человек. Сценарий не читала. Не думала, что они могут вывернуть вот так ситуацию. Это к 10-летней годовщине с его дня смерти. Мне от этого больно. Знаю, что у Андрея конкретные обиды, но так делать по отношению к другу подло. Миша Андрюху любил.

Также женщина уверена, что сериал пропагандирует употребление наркотиков, поскольку в кадре её «муж» в кадре постоянно находится под действием сильнодействующих веществ:

Моя семья, дети, мы не считаем своего Мишу наркоманом-ублюдком, каким его и выставили. Он был творческая личность, любил свое дело, вкладывал душу в творчество и публику. То, что сделали с Мишей – жестко и никому не нужно. На экране не наш Миша.





