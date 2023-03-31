«Вокруг ТВ»: Сергей Лазарев рассказал, как отметит свой день рождения

Сергей Лазарев раскрыл планы на празднование дня рождения. Певец рассказал, как отметит свое 40-летие, которое выпадает на 1 апреля.

Артист заявил, что хочет провести этот праздничный день в теплой, уютной обстановке в кругу самых близких людей. Также исполнитель признался, что не любит большие и пафосные торжества, а планирует просто поужинать в кругу семьи. В последний раз певец громко отпраздновал 35-летие.

Сергей рассказал о кризисе среднего возраста и о том, как отцовство сделало его серьезным и ответственным человеком. По словам Лазарева, нужно со всей ответственностью подходить к выполнению своих родительских обязанностей и развитию детей. Также артист подчеркнул, что его сын Никита очень талантлив. Мальчику нравятся курсы по информационным технологиям, пишет «Вокруг ТВ».