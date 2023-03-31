Воссоединившуюся с дочкой певицу Веру Брежневу снова подозревают в беременности из-за нового фото

Вера Брежнева является матерью двоих дочерей. Недавно наследнице певицы Соне исполнилось 22 года. Экс-вокалистка «ВИА Гры» отправилась в Америку для того, чтобы поздравить дочку с очередным праздником. После этого на странице артистки в соцсети появилось новое фото, которое поклонников натолкнуло на мысль о пополнении.

Не секрет, что в последнее время внешность Брежневой сильно изменилась. Знаменитость набрала лишние килограммы и отказалась от яркого макияжа. 41-летня Вера сменила стиль одежды. Вместо облегающей одежды она предпочитает мешковатые наряды.

На опубликованном снимке украинка предстала в черном брючном костюме, белой рубашке, кедах. Фанаты считают, что жена Меладзе пытается скрыть беременный живот. Впрочем, сама исполнительница не дает никаких комментариев по этому поводу.